Calcio femminile | Italia-Sudafrica 2-3 | azzurre meritatamente fuori dai Mondiali

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’viene eliminata nella prima fase a gironi dei2023 di: nella terza ed ultima giornata del Girone G ilsi impone per 3-2. Nel primo tempo vantaggio azzurro su rigore di Caruso all’11’ e pareggio delle africane grazie all’autogol di Orsi al 32?. Nella ripresa gol delcon Magaia al 67?, pareggio di Caruso al 74? ed infine gol vittoria di Kgatlana in pieno recupero. Nel primo tempo l’passa subito in vantaggio: al minuto 11 lesbloccano con il penalty realizzato da Arianna Caruso e concesso per fallo di Dhlamini su Beccari. Al 32?, però, un retropassaggio avventato di Benedetta Orsi, la quale non guarda il piazzamento di Durante, che eradai pali, regala il pareggio ...

