Calcio femminile | Italia-Sudafrica 2-3 | azzurre eliminate

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Finisce il Mondiale delle, che nell`ultima partita decisiva del girone perdono anche contro il. Vantaggio di Caruso su rigore, poi il clamoroso autogol di Orsi. Nella ripresa Magaia ribalta il risultato, di nuovo Caruso per il provvisorio 2-2 che avrebbe qualificato l`. Al 92`, però, Kgatlana spezza il sogno azzurro. Passano il turno la Svezia e proprio il, che prima di oggi non aveva mai vinto una partita al Mondiale (alla sua seconda partecipazione consecutiva, aveva perso tutte e tre le partite del girone nel 2019 e aveva iniziato questo con una sconfitta e un pareggio. Bertolini: rammaricata ma convinta delle scelte È una Milena Bertolini rammaricata e triste quella che si presenta ai microfoni nel post-partita di. L`imprevista ...

Battendo 2 - 0 l'Argentina ad Hamilton, la Svezia ha confermato il primo posto nel gruppo G del Mondialedie domenica, negli ottavi di finale, affronterà gli Stati Uniti, detentori del titolo. Il secondo posto nel girone è andato al Sudafrica, che ha superato l'Italia (3 - 2) a ...Il gruppo F dei Mondiali 2023 di, in programma tra Australia e Nuova Zelanda, si è chiuso con una clamorosa sorpresa. Il Brasile è stato infatti eliminato. La nazionale verdeoro è stata fermata sullo 0 - 0 dalla ...' Dobbiamo analizzare ciò che è accaduto e ripartire. Credo in questo gruppo e nella sua forza '. Così Arianna Caruso dopo la sconfitta per 3 - 2 contro il Sudafrica costata l'eliminazione all'Italia ...

È calato il sipario sul gruppo F dei Mondiali 2023 di calcio femminile che si stanno svolgendo in Australia e Nuova Zelanda. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio italiani si sono disputati gli incon ...