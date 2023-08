Calcio | Capello | ' Buffon una leggenda | il miglior portiere che ho avuto la fortuna di allenare'

... ricorda Fabio. "Io dissi 'OK, no problem', e mandai a scaldare il secondo portiere. Dieci ... Per me è il miglior portiere della storia del. È un'icona del, una leggenda". Leonardo ...Ma l'addio aldi Buffon dopo 28 anni di carriera significa anche costringere i tifosi a fare ... Il 19 novembre il Parma affronta il Milan di. E fra i pali c'è un ragazzino di 17 anni e ...alla fine parla solo di lui: Le uscite sui piedi di Weah e Eranio sono da antologia e il colpo di reni sul tiro di Simone è stato straordinario, questo è uno che farà parlare a lungo di se. ...

(Adnkronos) - "Lascia il calcio una leggenda, un giocatore dalle qualità uniche ... la gente lo vuole ricordare allegro e pimpante com'è". Lo dice Fabio Capello all'Adnkronos, salutando Gigi Buffon ...Gigi Buffon si è ritirato: l'ex portierone di Parma e Juventus ha detto addio al calcio dopo una lunga ed esaltante carriera durata 28 anni ...