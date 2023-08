Calcio | Buffon dice basta | ma cosa farà ora?

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Si attende solo il suo annuncio ufficiale Gianluigiappende i guantoni al chiodo. A 45 anni e dopo una carriera spesa tra i pali il numero uno, ex portiere della Nazionale e della Juventus si ritira. Manca ance si attende, per i prossimi giorni, il suo annuncio ufficiale. La decisione è stata presa, dopo il ritorno al Parma e nonostante un altro anno di contratto è giunto il momento di salutare il, ma solo quello giocato. Nonostante i tentativi del presidente Kyle Krause non continuerà a giocare a Parma. Proprio nella società aveva deciso di giocare gli ultimi anni visto che la sua carriera è iniziata lì nel 1995. Poi gli anni alla Juventus, dal 2001 al 2021, con la parentesi Paris Saint Germain nel 2018-2019. Con la Vecchia Signha vinto dieci scudetti (più un campionato di Serie B), 7 ...

E anche in quella partitaparò benissimo.' Guarda il video di quel gol in semifinale:è stato il portiere più forte della storia del'Sicuramenteè stato il portiere più ...Gianluigiha deciso di ritirarsi dal mondo del. Il portiere, storico campione del mondo con l'Italia nel 2006, ha optato per appendere i guantoni al chiodo e salutare Parma e tutti gli ...Dopo aver negato la gioia del gol a gente come Roberto Baggio e George Weah, molti si ricordarono del cugino di suo nonno, l'ex portiere rossonero e dell'Italia Lorenzo. Gli appassionati di ...

Il Nostro è del ‘78, annata da incorniciare per quelli del calcio: fra i coetanei ci sono Gattuso, Puyol, Lampard, Riquelme, Stankovic, Drogba, Klose. Ricardo Carvalho, Rio Ferdinand. Buffon, le ...Anche Dino Zoff, portiere della nazionale italiana campione del mondo del 1982, si è voluto esprimere sull'addio al calcio di Buffon: "Un grande portiere, uno dei migliori numeri uno italiani. Se ha ...