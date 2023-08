Calcio | Atalanta Successo per 3 - 0 su Pro Sesto | 1da titolare per Tourè

(Di mercoledì 2 agosto 2023) I gol di Bonfanti, Bakker e Scalvini decidono l'amichevole di Zingonia BERGAMO - Altra amichevole in archivio per l'di Gian Piero Gasperini, i nerazzurri si sono imposti 3 - 0 contro la Pro ...

Una prospettiva che però negli ultimi minuti viene giudicata 'impossibile' da Tuttomercatoweb , che smonta anche la pista atalantina per Scamacca: 'L'non ha mai effettuato nemmeno un ...I gol di Bonfanti, Bakker e Scalvini decidono l'amichevole di Zingonia BERGAMO - Altra amichevole in archivio per l'di Gian Piero Gasperini, i nerazzurri si sono imposti 3 - 0 contro la Pro Sesto, formazione del campionato di Serie C. Prima partita da titolare per El Bilal Touré, il nuovo attaccante dei ...Ho fatto tutta la trafila nell', Gasperini mi convocò per tre gare di Champions League ma non ho ancora esordito in Serie A: spero di poterlo fare l'anno prossimo con la Samp". Maestro. Alla ...

Sabato i tedeschi affronteranno l’Atalanta (ore 15,30), questo il programma della squadra che se la vedrà con i nerazzurri Terminato il ritiro a Bramberg am Wildkogel, in Austria, per l’Union Berlino ...Atalanta in campo per la sesta amichevole del proprio precampionato. Di fronte c’è la Pro Sesto allenata dall’ex Parravicini.