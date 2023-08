Calcio | altro ko per il Milan in amichevole | Ansu Fati regala il successo al Barcellona

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Terza sconfitta in altrettante partite per ildi Stefano Pioli nella tournée americana del Soccer Champions Tour. All’Allegiant Stadium di Paradise, Nevada, arriva il ko per 1-0 contro il, in una partita decisa da un gol dinel secondo tempo, con i rossoneri che hanno però avuto le possibilità per poter strappare almeno un pareggio. Blaugrana apparsi avanti di condizione, visto il campionato che comincerà in breve. Squadre che scelgono di schierarsi a specchio con il 4-3-3; in casaconfermato il tridente con Leao e Pulisic ad assistere Giroud, in attesa di Chukwueze che stazionerà a destra. Dall’altra parte invece è Ferran Torres il punto di riferimento, con Abde e Raphinha ai lati. I blaugrana iniziano meglio e vanno vicino al gol con Koundé all’11’ che prende il palo ...