Calciatore muore divorato da un coccodrillo La polizia gli spara per recuperare il cadavere intrappolato tra le fauci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Si tuffa nel fiume per rinfrescarsi ma qualcosa va storto e il bagno si trasforma in tragedia. La triste vicenda, che sa un po’ di horror, arriva dalla Costa Rica (America centrale) e vede il29enne Jesus Alberto Lopez Ortizda un. L’agghiacciante video che mostra il rettile nuotare tra le acque torbide di Rio Cañas – nella provincia di Guanacaste – con il corpo del giovane tra leè stato postato su Twitter e in poco tempo è diventato virale. In una seconda clip, invece, si vede il grosso animale morto mentre gli abitanti del luogo cercano di riportare a riva Chucho (come era conosciuto) esanime. Stando a quanto detto da The Sun, la gente del posto ha seguito in canoa ilper cercare di liberare Ortiz, tuttavia, secondo una dichiarazione della ...