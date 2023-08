Cagliari-Como oggi in tv | data | orario e diretta streaming Amichevole 2023

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole comeprecampionatodella formazione sarda. I ragazzi allenati da Claudio Ranieri, dopo aver cominciato la loro preparazione in vista dell’esordio stagionale nel campionato di Serie A, sono pronti a mettere altri minuti nelle gambe in una gara non troppo difficile, contro un club di Serie B. La partita andrà in scena alle ore 17:00 di mercoledì 2 agosto; la sfida non dovrebbe essere visibile nè in tv nè in. Sportface vi offrirà unatestuale dell’incontro. SEGUI LASportFace.

C'è anche ilcon ilalle 17, il Napoli con il Girona alle 18.30, il Torino con il Lens alle 19 e ancora Parma - Sassuolo alle 20.30 e Farense - Roma alle 20.45. Partite in Diretta Live ...... dirige il. Ma cosa è interessante ricordare del Moreno Longo calciatore In quali squadre ha ... e per questo fu ceduto in prestito in Serie B al. Rientrato al Chievo, per Longo la ...... Al - Nassr), Maldini (a, Empoli), Ampadu (d, Leeds), Gyasi (c, Empoli), Shomurodov (a,). ... Cisco (c, Virtus Francavilla), Ghiringhelli (d, Ternana), Ciervo (c, Sassuolo), Cagnano (d,). ...

Cagliari-Como: orario, dove vederla in TV e la probabile formazione rossoblù 90min IT

Ultimo impegno precampionato per il Cagliari di Claudio Ranieri: la formazione sarda, neopromossa in Serie A dopo aver eliminato il Bari nella finale play-off del giugno scorso, affronterà oggi alle 1 ...Info partita, probabili formazioni, streaming gratis e diretta live di Cagliari-Como, amichevole precampionato in scena mercoledì 2 agosto, alle 17:00 ...