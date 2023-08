Cagliari-Como oggi | amichevole calcio | programma | orario d’inizio | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ultimo impegno precampionato per ildi Claudio Ranieri: la formazione sarda, neopromossa in Serie A dopo aver eliminato il Bari nella finale play-off del giugno scorso, affronteràalle 17.00 il, squadra militante nella serie cadetta. Prima della sfida contro i lombardi, il club rossoblù era già sceso in campo per tre impegni non ufficiali: il 21 luglio, la squadra di Claudio Ranieri si è imposta nel Trofeo Sardegna, ai danni dell’Olbia, per 2-0, poi sono altri arrivati due successi, rispettivamente per 4-1 e 3-0, contro la Roma Primavera e la Juventus Next Gen. L’contro i lariani chiude ilrelativo alle sfide estive, prima del debutto ufficiale in Coppa Italia contro il Palermo il 12 agosto. Quello disarà l’avversario più tosto che i sardi ...