Buffon si ritira | l’annuncio è da brividi | “finisce qua | abbiamo vinto insieme” | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Gigiha deciso dirsi dal calcio giocato. E’ finita la carriere forse del portiere più forte della storia del calcio, protagonista dentro e fuori dal campo. I successi più importanti sono arrivati con le maglie di Juventus e Nazionale italiana, nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Psg e Parma. Il portiere non è riuscito nell’ultima impresa di riportare in Serie A il Parma. “qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto.”, è il messaggio dapubblicato sui social da. Sul sito ufficiale l’omaggio del Parma. “E’ il 19 novembre 1995 quando il mondo del calcio conosce per la prima volta Gianluigi. E’ lo stadio Ennio Tardini ...