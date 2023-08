Buffon si ritira | il saluto della Juve | “Oggi finisce un’era”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) – Gigiannuncia il ritiro e dà l'addio al calcio. Lantus, con cui il portiere 45enne ha vinto tantissimo, saluta "IL portiere", che per quasi 20 anni ha difeso i pali bianconeri. "Caro Gigi,è molto difficile trovare le parole giuste. È molto difficile parlare di un calcio chesaluta il suo numero 1 per eccellenza.un'era e siamo profondamente onorati di averla vissuta. Siamo stati partetua storia e tu sei stato partenostra", scrive lantus. "Noi ci siamo già salutati, abbiamo già celebrato la storia irripetibile vissuta insieme, ma ogni volta avevamo la consapevolezza che tu avresti continuato a prendere in giro il tempo. Questa volta sappiamo che hai deciso di scrivere ...

Juventus Nell'estate del 2001 la Juventus lo preleva per 50 milioni di euro ediviene così il portiere più costoso del mondo. Alla sua prima stagione vince lo Scudetto. Nella stagione 2002/...La società bianconera: "Siamo stati parte della tua storia e tu sei stato parte della nostra" Gigiannuncia il ritiro e dà l'addio al calcio. La Juventus, con cui il portiere 45enne ha vinto tantissimo, saluta "IL portiere" , che per quasi 20 anni ha difeso i pali bianconeri. "Caro Gigi, ...Sidopo quasi trent'anni a difendere la porta, a 45 anni. Finalmente si può affermare che Gigi non ha più nemici, il che è quanto dire in Italia La Sueddeutsche celebra Gianluigi, che oggi ...

Buffon si ritira: dagli ex Juve e non solo, quanti messaggi sui social Tuttosport

Gigi Buffon annuncia il ritiro e dà l’addio al calcio. La Juventus, con cui il portiere 45enne ha vinto tantissimo, saluta “IL portiere”, che per quasi 20 anni ha difeso i pali bianconeri. “Caro Gigi, ...Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Lascia il calcio una leggenda, un giocatore dalle qualità uniche, il miglior portiere della storia che ho avuto la fortuna di allenare, oltre a Zoff con cui ho avuto la for ...