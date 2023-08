Buffon lascia il calcio “Ti ho dato tutto”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) PARMA (ITALPRESS) – “Finisce qua. Mi hai. Ti ho. Abbiamo vinto insieme”. Così sui social, Gianluigi, dà il suo definitivo addio algiocato, all’età di 45 anni. L’estremo difensore campione del mondo nel 2006 aveva un altro anno di contratto con il Parma, il club in cui ha iniziato e chiuso una carriera che, oltre alla maglia della Nazionale, lo ha visto indossare qeulle di Juventus e Psg. “Oggi rendiamo onore al ritiro del leggendario portiere Gigi. Nel corso della sua illustre carriera, che non ha eguali, Gigi ha dimostrato un’abilità senza pari, una determinazione implacabile e una passione incrollabile dentro e fuori dal campo”. Così il presidente del Parma, Kyle Krause, commentando l’addio aldi ...

