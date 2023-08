Buffon lascia il calcio “Mi hai dato e ti ho dato tutto”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) PARMA (ITALPRESS) – “Finisce qua. Mi hai. Ti ho. Abbiamo vinto insieme”. Così sui social, Gianluigi, dà il suo definitivo addio algiocato, all'età di 45 anni. L'estremo difensore campione del mondo nel 2006 aveva un altro anno di contratto con il Parma, il club in cui ha iniziato e chiuso una carriera che, oltre alla maglia della Nazionale, lo ha visto indossare qeulle di Juventus e Psg. “Oggi rendiamo onore al ritiro del leggendario portiere Gigi. Nel corso della sua illustre carriera, che non ha eguali, Gigi ha dimostrato un'abilità senza pari, una determinazione implacabile e una passione incrollabile dentro e fuori dal campo”. Così il presidente del Parma, Kyle Krause, commentando l'addio ...

Ci siamo, Gianluigi Buffon lascia il calcio. Una epopea nata un giorno a caso. Big match della decima di campionato, Parma - Milan, 19... un solo dubbio in porta fra Nista e Buffon, Bucci è infortunato. Gianluigi Buffon non ha... Nel coro di celebrazioni per Buffon che lascia il calcio giocato a 45 anni, si inserisce anche Maurizio Pistocchi. L'ex moviolista Mediaset scrive su twitter Fioccano le reazioni: 'Ci sono stati portieri di calcio che per...' Gigi Buffon lascia il calcio: una carriera ricca di successi. Gigi Buffon ha iniziato la sua carriera col Parma ad appena 17 anni, quando esordì con una partita straordinaria contro il Milan.

