Buffon lascia il calcio 'Mi hai dato e ti ho dato tutto'

Abbiamo vinto insieme" le parole usate daper salutare il mondo del pallone. Il Parma è ... Le vittorie Dice basta uno dei migliori portieri della storia,nonostante le ricche offerte dall'..."Oggi rendiamo onore al ritiro del leggendario portiere Gigi. Nel corso della sua illustre carriera, che non ha eguali, Gigi ha dimostrato un'abilità senza pari, una determinazione implacabile ...Ci siamo,. Una epopea nata un giorno a caso. Big match della decima di campionato, Parma - Milan, 19 ... un solo dubbio in porta fra Nista e, Bucci è infortunato. Gianluiginon ha ...

Buffon lascia il calcio, l'annuncio atteso nei prossimi giorni Radio Norba News

Ultim'ora su ticinonotizie.it PARMA (ITALPRESS) – “Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme”. Così sui social, Gianluigi Buffon, dà il suo definitivo addio al calcio gio ...In attesa che il mercato possa portare nel capoluogo pugliese volti nuovi in grado di non far rimpiangere i vecchi, per il Bari è ormai tempo di riavvolgere il nastro e ricominciare. Sabato ...