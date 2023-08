Buffon | Gilardino | «I pochi gol che ti ho fatto valevano di più»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il saluto di Alberto, tecnico del Genoa, a Gianluigiper il suo addio al calcio giocato: «Ti auguro un futuro ricco di gioie» Dopo la notizia dell’addio dial calcio giocato, molti suoi ex compagni hanno voluto dargli un saluto o un consiglio per il futuro. Tra questi c’è anche Alberto: il suo ex compagno in Azzurro, lo ha voluto così salutare. Di seguito le sue parole alla Gazzetta dello Sport. «Caro Gigi, sono riuscito a fartigol, ma quando ci riuscivo godevo tanto perchè eri il più forte di tutti. E adesso ti auguro un futuro ricco di altre gioie».