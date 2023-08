Buffon | addio al calcio giocato | entrerà nello staff della Nazionale

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Gianluigidiceala 45 anni. Otto stagioni al Parma, 19 alla Juventus e una al Psg per 975 presenze totali nelle squadre di club. Dove ha alzato 26 trofei: 10 scudetti, 6 Coppe Italia, 7 Supercoppe Italiane, una Supercoppa francese, un campionato francese e una Coppa Uefa. Con la176 presenze (record per l’Italia) e la vittoria dei Mondiali 2006. Il portiere campione del mondo, che solo fino a pochi giorni fa ripeteva di voler proseguire, di fronte alla proposta di un ruolo in azzurro intende ritirarsi. Dopo una carriera strabiliante, iniziata a Parma nel 1995 e che terminerà proprio con il club emiliano 28 anni dopo. Una ventina dei quali passati a difendere la portaJuventus (e una stagione in Francia nelle fila del Psg)....