Brian Molko denunciato da Giorgia Meloni dopo gli insulti durante il concerto dei Placebo

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Al Presidente del Consiglio dei Ministri non è andata giù la carrellata dipiovuti dal palco di Stupinigi Sonic Park da parte del frontman dei. Secondo gli ultimi aggiornamenti pubblicati dai quotidiani nazionali,è statodaper diffamazione.daContro il cantautore britannico, voce di Special K, Meds, Special Needs e The Bitter End, si era già mossa la Procura di Torino con l’apertura di un fascicolo per vilipendio. Nelle ultime ore La Stampa ha pubblicato la notizia sulle vie legali intraprese dalla leader di Fratelli D’Italia contro. Per ...

