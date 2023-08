Bper | Montani | “Risultati soddisfacenti | rialziamo guidance 2023 | utili a 1 | 1 mld”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) IdiBanca nel primo semestrre “sono motivo di particolare soddisfazione per la Banca: lo sforzo commerciale ed organizzativo messo in campo, infatti, ha consentito di ottenere una positiva dinamica deioperativi ed un’eccellente redditività”.Lo sottolinea l’ad Piero Luigicommentando i dati approvati dal Cda.ricorda che “è proseguito il trend positivo relativo al processo di derisking della Banca grazie a due operazioni di cessione di due portafogli di crediti UTP concluse nel mese di aprile e di maggio per un valore esigibile complessivo pari a circa 900 milioni di euro consentendo così un’ulteriore contrazione dei crediti non performing. Aifinanziari si affiancano ottimi livelli di patrimonializzazione: i profili di capitale e ...

