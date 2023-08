Bper | Montani | Orgogliosi per miglior semestre di sempre

"Siamo soddisfatti e particolarmente orgogliosi per quello che è stato il miglior semestre di sempre". Lo sottolinea l'ad diBanca Piero Luigi, introducendo la call sui risultati dei primi sei mesi 2023, che hanno visto un utile netto di periodo pari a 704,6 milioni. Un semestre "da incorniciare con risultati ...***, M&A oggi non e' priorita', no dossier sotto esame (RCO). 02 - 08 - 23 19:56:33 (0768) 0 NNNNIl primo semestre 2023 diBanca è stato " da incorniciare , con risultati che saranno difficilmente ripetibili nella ... Lo ha affermato l'amministratore delegato Piero Luiginella call con ...

Bper, Montani: "Risultati soddisfacenti, rialziamo guidance 2023, utili a 1,1 mld" Adnkronos

"Siamo soddisfatti e particolarmente orgogliosi per quello che è stato il miglior semestre di sempre". Lo sottolinea l'ad di Bper Banca Piero Luigi Montani, introducendo la call sui risultati dei prim ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 ago - Bper si sfila, almeno per adesso, da ulteriori M&A. Nelle battute finali della conference call, infatti, l'a.d. Piero Luigi Montani, incalzato dagli a ...