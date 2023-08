Bper | in primi sei mesi utile netto a 704 | 6 mln | ricavi ' core' +50% a 2 | 54 mld

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. -(Adnkronos) -Banca ha chiuso il primo semestre con unconsolidato pari a 704,6 milioni di euro, mentre i' sono saliti del 49,5% sullo stesso periodo del 2022 toccando i 2,540 miliardi di euro. I dati approvati dal Cda mostrano una crescita significativa del margine di interesse a 1,545 miliardi (in crescita del 96,7% rispetto al 2022) mentre le commissioni nette sono state pari a 995,6 milioni.segnala il miglioramento dell'efficienza operativa, con un cost income ratio pari al 51,3%, inferiore sia rispetto al 64,3% di giugno 2022 che al dato relativo all'intero 2022 (65,5%). Migliorata poi la qualità del credito con tassi di default ancora molto contenuti e un NPE ratio che si è attestato al 2,7% lordo (1,1%) in ...

