Borse | chiudono in rosso dopo la scure di Fitch sugli Usa A Milano -1 | 3% vola Iveco

Spread in rialzo a 163 punti, due più della vigilia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Leeuropeein calo, ma sopra i minimi di seduta, la prima giornata di scambi di agosto. Prevale l'...Leeuropeein calo con gli investitori che guardano agli esiti delle trimestrali. Alcuni risultati inferiori alle aspettative fanno temere per l'andamento della crescita economica globale. ...In controtendenza Tim, Iveco e Prysmian . Leeuropeein calo, ma sopra i minimi di seduta, la prima giornata di scambi di agosto. Prevale dunque l'incertezza, tra prese di beneficio dopo un luglio da incorniciare (+5% Piazza ...

Borse oggi in diretta | Piazza Affari chiude in calo (-1%). Sul podio Iveco, Tim e Prysmian. Male Nexi Milano Finanza

Wall Street prosegue la seduta in perdita. Alle 17:00 il Dow Jones cede lo 0,8%, l’S&P 500 l’1,3% e il Nasdaq quasi il 2%. Al downgrade di Fitch sul rating degli Stati Uniti si aggiunge il calo delle ...La banca era presente a Mosca dal 1973 prima con la Comit. L’esposizione verso il Paese in un anno si è ridotta del 77% ...