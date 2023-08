Borsa | Milano conferma calo - 0 | 97% | Iveco controcorrente

Ladiconferma la debolezza dell'avvio con il Ftse Mib che cede lo 0,97% a 29.074 punti. In calo i bancari con l'eccezione di Unicredit (+0,66%) che ha annunciato il cambio di modello di ...***: Europa apre in calo dopo scure Fitch su Usa,- 1,1% e Parigi - 1,3% (RCO). 02 - 08 - 23 09:01:49 (0178) 0 NNNNin avvio perde l'1,4%, scendendo sotto 29.000 punti e per il momento allontanandosi dalla soglia dei 30.000 punti, intravista nelle sedute precedenti e toccata l'ultima volta il 25 giugno 2008.

La Borsa di Milano conferma la debolezza dell'avvio con il Ftse Mib che cede lo 0,97% a 29.074 punti. In calo i bancari con l'eccezione di Unicredit (+0,66%) che ha annunciato il cambio di modello di ...(ANSA) - MILANO, 02 AGO - Le Borse europee in scia alle Piazze asiatiche aprono in calo dopo che Fitch ha tagliato a sorpresa il rating Usa. Parigi cede l'1,26% con il Cac 40 a quota 7.312 punti, Fran ...