Borsa | Milano chiude in calo dell' 1 | 3%

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, dopo l'inatteso declassamento del rating sovrano degli Stati Uniti da parte di Fitch. La Borsa di Milano chiude in calo, in linea con gli altri listini europei. L'ultimo indice Ftse Mib cede l'1,3% a 28.974 punti. 2 agosto 2023

Borsa: Milano chiude in netto calo dello 0,97 - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Un anno fa il semestre si era chiuso con rosso di 110,5 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 ago - Il cda di Astm ha approvato la relazione finanziaria per i primi sei mesi dell'anno. In anno scorrevole spesa scende del 10,7% a 1.484 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 ago - In leggero calo la bolletta gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di luglio 2023