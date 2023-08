Borsa | Milano apre in calo dell' 1 | 08%

Le borse dell'Europa dovrebbero aprire in calo, future dell'indice EuroStoxx50 - 0,4%.Ladiapre in calo. Il primo Ftse Mib segna un - 1,08% a quota 29.040 punti. . 2 agosto 2023Appiattita la performance del principale indice delladi, che passa di mano con un - 1,08%, a quota 29.040,27 in apertura. 02 - 08 - 2023 09:02

Borsa: Milano apre quasi invariata (-0,01%) Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 02 AGO - Le Borse europee in scia alle Piazze asiatiche aprono in calo dopo che Fitch ha tagliato a sorpresa il rating Usa.A Piazza Affari sotto pressione i titoli delle banche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 ago - La scure di Fitch, che a sorpresa si e' abbattuta sugli Stati Uniti, getta scompiglio tra gli ...