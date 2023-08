(Di mercoledì 2 agosto 2023) Le Borse europee proseguono inl'avvio di. I mercati restano in tensionela scure di Fitch sugli Stati Uniti. In vista delle decisioni della Bank of England sui tassi, l'...

Le Borse europee proseguono in calo dopo l'avvio di Wall Street. I mercati restano in tensione dopo la scure di Fitch sugli Stati Uniti. In vista delle decisioni della Bank of England sui tassi, l'...... in lieve miglioramento dall'apertura e in linea con il resto d'che vede il segno meno per ...il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La...L'apertura al sistema pagoPA è stata possibile grazie alla partnership di Iren con Nexi, la PayTech leader in, che ha fornito alla multiutility EasyPA, soluzione evoluta di collegamento al ...

Borsa: l'Europa prosegue in calo dopo Wall Street, Milano -0,9% Tiscali Notizie

Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0953 sul dollaro. In flessione anche i titoli di Stato del Vecchio continente. L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,1%. Maglia nera per Madrid (-1,6%). In calo ...Porto è una città affascinante, ricca di cultura e bellezze architettoniche. Dalla Cattedrale alle spiagge, ecco cosa vedere. E dove mangiare ...