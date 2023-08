La manifestazione che animerà le strade e i luoghi della città con la classe che da sempre contraddistingue questo genere musicale... per garantire capienza e vivibilità all'interno dei minuti spazi del. La line - up , da poco ... Alle 20.30,& soul sulle ritmiche hip hop degli Aminta . Dalla musica salentina all'......" Dopo un mese di grande musica e di belle piazze piene chiude in bellezza anche questa decima edizione di Summertime in. Il concerto si terrà mercoledì 2 agosto alle 21.30 nell'incantato...

“Borgo jazz”, dieci giorni di grande musica in città LA NAZIONE

È questa la metafora che ha scelto Riccardo Gola per il suo primo disco solista – uscito per l’etichetta Jando Music – dopo anni di militanza in alcuni tra i progetti più creativi della nuova scena ...La manifestazione che animerà le strade e i luoghi della città con la classe che da sempre contraddistingue questo genere musicale ...