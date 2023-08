Bonus dipendenti con figli da 3 mila euro Come funziona e per chi vale | le istruzioni

IlBusta Paga è una parte integrante del più ampioPubblici 2023. Questo sistema offre un sostegno costante durante tutto l'anno, garantendo ai lavoratori del settore pubblico ...La circolare: 4mila euro fino a 24 anni. Istruzioni alle aziendeArrivano le nuove direttive del Fisco per accedere ...

Fino a 3000 euro di bonus ai dipendenti per i figli a carico Agenzia ANSA

Tra i redditi esenti da tassazione per i lavoratori dipendenti, oltre alla quota del bonus figli ci sono «anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze… Leggi ...Bonus per i figli a carico: sono pronte le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi a titolo di benefit. In ...