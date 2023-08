Bonus dipendenti con figli a carico fino a 3mila euro | come funziona e le regole dell?Agenzia Entrate

La circolare: 4mila euro fino a 24 anni. Istruzioni alle aziendeArrivano le nuove direttive del Fisco per accedere ......23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere aibeni e servizi esenti da imposte. Lo stesso decreto (Dl n. 48/2023) ha inoltre incluso tra i, che non concorrono a ...

Bonus dipendenti (con figli) da 3 mila euro, come funziona: le istruzioni dell’Agenzia Entrate Corriere della Sera

Bonus per i figli a carico: sono pronte le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi a titolo di benefit. In una recente ...Bonus per i figli a carico : sono pronte le istruzioni dell’ Agenzia delle Entrate per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o ...