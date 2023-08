Bonucci | ' Un1co' | Gigio | ' Leggenda' | Buffon | le reazioni social

Gigi Buffon lascia il calcio giocato all'età di 45 anni. Ecco gli omaggi social che sono arrivati nella giornata di oggi per l'ex portierone ...: "Sei stato". Pirlo: "Un eroe dei nostri tempi" " Sei stato. E lo sarai per sempre . Non trovo neanche le parole per descrivere, quello che sei stato, quello che mi hai insegnato, ...Uno in particolare ha emozionato, quello di Leonardo, sui compagno ai tempi della Juventus oltre che in Nazionale. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_...

Buffon si ritira, Bonucci lo omaggia: “Sei stato Un1co” ItaSportPress

Ti mando un grande abbraccio Claudio”. Leonardo Bonucci “Sei stato Un1co. E lo sarai per sempre. Non trovo neanche le parole per descrivere, quello che sei stato, quello che mi hai insegnato, quello ...Al centrocampista fa eco Leonardi Bonucci: “Sei stato Un1co. E lo sarai per sempre. Non trovo neanche le parole per descrivere, quello che sei stato, quello che mi hai insegnato, quello che mi hai ...