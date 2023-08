Bolzano | tedesco fa una sosta in autostrada | gli rubano gioielli per 5 milioni di euro

(Di mercoledì 2 agosto 2023) I malviventi lo hanno pedinato Da quanto accertato, il commercianteera arrivato in Italia con la sua preziosissima merce per partecipare a una fiera del settore. Concluso il suo lavoro, si è ...

I malviventi lo hanno pedinato Da quanto accertato, il commercianteera arrivato in Italia con la sua preziosissima merce per partecipare a una fiera del ... Il gip diha già convalidato .... È costata cara a un commerciante di gioielliuna breve sosta a una stazione di servizio dell'autostrada del Brennero. In quei brevi istanti, dal suo bagagliaio è sparita una valigetta ...Quindi Vicenzo, 49 anni residente a Vigasio, direttore generale di Elior Ristorazione; ...militare di Treviso e al quinto Reggimento alpini Menini De Caroli di Vipiteno in provincia di. ...

Bolzano, tedesco fa una sosta in autostrada: gli rubano gioielli per 5 ... TGCOM

Al Bolzano Danza Festival 2023, la Gauthier Dance Company festeggia 15 anni di attività, tra gli spettacoli anche il croato Rijeka Ballet e Moriah Evans ...Vittima un commerciante di gioielli tedesco. Durante una breve sosta a una stazione di servizio, dal suo bagagliaio è sparita una valigetta con oro e pietre preziose. La polizia di Bolzano ha ...