Bolzano | sulla porta di casa compare un cartello perfetto contro i fumatori di cannabis | Se lo fate anche stasera

... e di queste solo Pa die Valle d'Aosta registrano un decremento maggiore di 2 punti ... I dati del 2020 mostrano che la pandemia ha avuto un impatto rilevantevaccinazione esavalente e ...I dati del 2020 mostrano che la pandemia ha avuto un impatto rilevantevaccinazione ... con una riduzione superiore a 2 punti percentuali in Provincia Autonoma di, Sardegna, Sicilia e ...Colpo grosso in una stazione di servizio dell'autostrada del Brennero ai danni di un cittadino tedesco, rappresentante di gioielli. L'uomo, in una breve sostaA22 vicino, è rimasto vittima di un furto, con un gruppo di malviventi che ha fatto sparire dal bagagliaio della sua auto una valigetta contenente preziosi dal valore complessivo di ...Novità sul caso del cittadino tedesco rapinato a Bolzano alcune settimane fa: c'è un arrestato. Il bottino, dal valore di 5 milioni, è sparito ...Tuttavia, sulle vaccinazioni pediatriche non è mai stata condotta ... 0,31%), Provincia Autonoma di Bolzano (+1,59%) e Valle d’Aosta (+2,39%). Per la vaccinazione anti-varicella le coperture ...