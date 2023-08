Bologna-Utrecht oggi | amichevole calcio | programma | orario d’inizio | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Terzo test prestagionale per ildi Thiago Motta: alle 15.00 della giornata odierna, i felsinei sfideranno la formazione olandese dell’, chiudendo così il capitolo delle amichevoli estive per concentrarsi sui primi impegni ufficiali. C’è molta curiosità intorno al, squadra che nella passata stagione ha sorpreso gli addetti ai lavori piazzandosi al nono posto in classifica: i rossoblù, nei precedenti impegni nel ritiro in Val Pusteria, hanno sconfitto in scioltezza la compagine locale del Rio Pusteria per 13-0, mentre la sfida, sicuramente più probante, contro il Palermo è terminata sul punteggio di 2-2. L’asticella di difficoltà si alza ancor di più: infatti l’avversario giornaliero di Marko Arnautovic e compagni è l’, squadra militante nell’Eredivisie – il massimo campionato dei Paesi ...