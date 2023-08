Bologna | Motta tuona | 'Così non possiamo competere in Serie A Barrow? E' ora che dimostri altrove'

ok con l'Utrecht: la squadra di Thiagobatte in rimonta per 2 - 1 gli olandesi. Ecco com'è andata Buona prova del, che in amichevole batte in rimonta per 2 - 1 gli olandesi dell'......esterno in grado di soddisfare le esigenze tattiche dell'allenatore rossoblù Thiago. .c - entry > p" data - relocate data - relocate - - rule - index=". Rimani sempre aggiornato su...Sono le parole del tecnico delThiagoin collegamento con Radio NettunoUno, dopo l'amichevole vinta in Olanda contro l'Utrecht con i gol di Zirkzee e De Silvestri. 'Non ...

Bologna, furia Motta: "La rosa va completata, serve investire. Barrow Dimostri altrove" La Gazzetta dello Sport

Test amichevole per il Bologna allenato da Thiago Motta: dopo la partita contro l'Utrecht di mercoledì scorso (vinta per 2-1), il club rossoblù affronterà un'altra squadra olandese, ovvero l'AZ Alkmaar