Bologna | 2 agosto 1980 | uno scenario nuovo per l’eccidio | i possibili esecutori e mandanti

1980 - Strage della stazione di: Alle 10,25 del 21980, una bomba esplose nella stazione di, uccidendo 85 persone e ferendone 218. Un giorno maledetto per la storia dell'Italia ...Calcio 2023 - 2024 Serie A SquadraUltima settimana di preparazione per la band diretta da Thiago Motta che, sbarcata nei Paesi ...nella regione della Frisia Occidentale fino a sabato 5, ..."In pacchetto riforme di giugno inserita norma per evitare l'annullamento di sentenze per gravissimi reati" La memoria della strage di"del 2- il peggior attentato mai avvenuto in Italia in tempo di pace - è una ferita tuttora dolente per l'Italia intera. 43 anni dopo quel vile attacco, rinnoviamo la vicinanza ai ...

Un luogo magico a Bologna dove ammirare la superluna di agosto il Resto del Carlino

Sono trascorsi quarantatré anni dalla Strage della Stazione di Bologna, era il 2 agosto 1980, ore 10.25, quando scoppiò la bomba a tempo contenuta in una valigia abbandonata nella sala d’aspetto di se ...Nella ricorrenza dell’anniversario della strage di Bologna, un incontro con lo scrittore e editore Gerardo Monizza, autore di tre volumetti dedicati a quello che resta l’atto terroristico più grave e ...