Bolletta gas | prezzo in calo per consumi luglio

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - Inlagas per la famiglia tipo in tutela per idi2023, segnando un -2,1% rispetto a giugno. La componente deldel gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEMm), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata da Arera come media mensile delsul mercato all'ingrosso italiano (il PSV day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Lo comunica l'autorità in una nota. Per il mese di, che ha registrato una quotazione media all'ingrosso inferiore rispetto a quella del mese di giugno, ildella sola materia prima gas (CMEMm), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 31,41 €/MWh. ...

Per la famiglia tipo in tutela - 2,1% rispetto a giugno In calo laper la famiglia tipo in tutela per i consumi di luglio 2023, segnando un - 2,1% rispetto a giugno . La componente del prezzo dela copertura dei costi di approvvigionamento (CMEMm), ...L'Authority ha comunicato il valore della materia prima: 31,41 euro per megawattora Dopo la riduzione già registrata a giugno, prosegue la discesa dellaper la famiglia tipo in tutela che fa segnare ancora un ulteriore calo ( - 2,1%) per i consumi di luglio rispetto al mese prima. È questa la nuova asticella fissata dall'Autorità per l'...... anche ai fringe benefit riconosciuti nei primi mesi dell'anno); sono incluse anche le somme versate dal datore di lavoro per pagare le utenze domestiche (luce,, acqua): se laè del 2023 ...

Bolletta gas: prezzo in calo del 2,1% per i consumi di luglio Il Sole 24 ORE

In calo la bolletta gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di luglio 2023, segnando un -2,1% rispetto a giugno. La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento ( ...Bolletta del gas più leggera a luglio per la famiglia tipo in tutela, che cioè ha consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui: la tariffa segna un -2,1% rispetto a giugno. Lo comunica l'Arera ...