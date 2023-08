Bolletta gas | prezzo in calo per consumi luglio

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) – Inlagas per la famiglia tipo in tutela per idi2023, segnando un -2,1% rispetto a giugno. La componente deldel gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEMm), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata da Arera come media mensile delsul mercato all’ingrosso italiano (il PSV day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Lo comunica l'autorità in una nota. Per il mese di, che ha registrato una quotazione media all’ingrosso inferiore rispetto a quella del mese di giugno, ildella sola materia prima gas (CMEMm), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 31,41 €/MWh. L’aggiornamento ...

La bolletta del gas scende ancora, a luglio -2,1% Agenzia ANSA

Una piccola buona notizia per gli italiani. E’ infatti in diminuzione la bolletta gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di luglio 2023, segnando un -2,1% rispetto a giugno. La componente ...La spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (agosto 2022-luglio 2023) è di 1.484 euro circa, al lordo delle imposte, registrando un -10,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno preceden ...