Bolletta del gas in calo | per famiglie risparmio di 2 euro in un mese

(Di mercoledì 2 agosto 2023) A luglio 2023, rispetto a maggio 2022, si registra undel 28%del gas in discesa per la famiglia tipo in tutela, che fa segnare un(-2,1%) per i consumi di luglio rispetto alprima. Unche si traduce in undi appena 2. “Sebbene non ci siano stati cali rilevanti, siamo ancora ben lontani dai picchi raggiunti lo scorso anno tanto che, confrontando i dati di luglio 2023 con quelli di maggio 2022, emerge come ladel gas dello scorsosia inferiore del 28% rispetto a quella di maggio 2022”, si legge in una nota di Facile.it che ha elaborato la stima. “Non bisogna, però, abbassare la guardia, soprattutto in vista del prossimo inverno” spiegano gli esperti di Facile.it. “È bene ...

gas in discesa per la famiglia tipo in tutela, che fa segnare un calo ( - 2,1%) per i consumi di luglio rispetto al mese prima. Un calo che si traduce in un risparmio di appena 2 euro. "...Buone notizie per i consumatori. Scende ancora a luglio lagas più leggera per la famiglia tipo in tutela, che cioè ha consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui: la tariffa segna un - 2,1% rispetto a giugno. Lo comunica l'ARERA precisando che ...Condividi su: ROMA - In calo lagas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di luglio 2023, segnando un - 2,1% rispetto a giugno. La componenteprezzogas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEMm),...

La bolletta del gas scende ancora, a luglio -2,1% Agenzia ANSA

ROMA – L’egemonia russa non c’è più e il prezzo del gas, per le famiglie italiane, continua a scendere. Ecco la buona notizia per i nuclei tipo in tutela, ossia quelli che consumano in media 1.400 ...Bolletta del gas in discesa per la famiglia tipo in tutela, che fa segnare un calo (-2,1%) per i consumi di luglio rispetto al mese prima. Un calo che si traduce in un risparmio di appena 2 euro.