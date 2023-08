Bolletta del gas in calo | per famiglie risparmio di 2 euro in un mese

gas in discesa per la famiglia tipo in tutela, che fa segnare un calo ( - 2,1%) per i consumi di luglio rispetto al mese prima. Un calo che si traduce in un risparmio di appena 2 euro. "...Buone notizie per i consumatori. Scende ancora a luglio lagas più leggera per la famiglia tipo in tutela, che cioè ha consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui: la tariffa segna un - 2,1% rispetto a giugno. Lo comunica l'ARERA precisando che ...Condividi su: ROMA - In calo lagas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di luglio 2023, segnando un - 2,1% rispetto a giugno. La componenteprezzogas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEMm),...

La bolletta del gas scende ancora, a luglio -2,1% Agenzia ANSA

ROMA – L’egemonia russa non c’è più e il prezzo del gas, per le famiglie italiane, continua a scendere. Ecco la buona notizia per i nuclei tipo in tutela, ossia quelli che consumano in media 1.400 ...Bolletta del gas in discesa per la famiglia tipo in tutela, che fa segnare un calo (-2,1%) per i consumi di luglio rispetto al mese prima. Un calo che si traduce in un risparmio di appena 2 euro. “Seb ...