Bloccato alla Camera il ritorno dei super vitalizi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Respinto l’assalto della Casta. . Passa l’ordine del giorno di FdI che conferma i tagli imposti dal M5S durante la passata legislatura. Settimane fa l’associazione degli ex parlamentari aveva inviato una lettera a tutti i deputati sul caso dei, oggi all’esame dell’Aula della. “A nessun pensionato italiano – viene sottolineato nella lettera aperta – è stata mai ricalcolata la pensione in godimento in base a regole diverse da quelle che valevano al momento del suo pensionamento. A nessun italiano è mai stato applicato, come è successo invece agli ex parlamentari, il ricalcolo retroattivo della pensione con metodo cosiddetto contributivo”. Passaun ordine del giorno di Fratelli d’Italia che conferma i tagli aiimposti dal M5S A differenza del Senato, avverte ...