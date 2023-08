Parliamo di Genk - Servette edelle 19 e Galatasaray - Zalgiris delle ore 20.30. Alle ore 19 spazio all' Emirates Cup tra Arsenal e Monaco mentre tra le amichevoli in programma si ...(Swe) -(Fai) 1 (ore 19) Incontro valevole per il terzo turno preliminare alla fase a gironi della Champions League. Il Klasvik era arrivato primo nel massimo campionato delle Isole ......(SVK) - Zrinjski (BIH) Mercoledì 2 agosto 16.00 - FC Astana (KAZ) - Dinamo Zagabria (CRO) 18.00 - Qarabag (KAZ) - Rakow (POL) 19.00 - Genk (BEL) - Servette (SUI) 19.00 -(SWE) -(FAI) ...

BK Hacken-Klaksvik (Champions League, 02-08-2023 ore 19:00 ): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Anche in piena estate il grande calcio non si ferma: ecco di seguito tutte le gare odierne, mercoledì 2 agosto ...Riflettori puntati sulla " Bravida Arena " di Goteborg per la sfida tra l' Hacken e il Klaksvik, match valido per il secondo turno preliminare di Champions League. Dopo lo "0-0" dell'andata il fattore ...