Bimbo di due anni ingerisce del topicida nel giardino della parrocchia Trasportato in elisoccorso a Bergamo | è fuori pericolo

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Undi dueè statoinall’ospedale didopo essere venuto in contatto, tramite il proprio ciuccio caduto per terra, con del, mentre giocava neldi una. È accaduto nel lodigiano, a San Martino in Strada. Il, che si trova in questo momento sotto osservazione, come precisa il parroco Davide Chioda, non è indi vita e dagli esami del sangue eseguiti presso l’ospedale diè stato escluso che possano esserci dei peggioramenti nelle prossime ore. Figlio di due profughi afgani, con la sua famiglia il piccolo è attualmente ospite dalla, dove, nella mattina precedente all’incidente, era stato ...

Non appena lo ha rimesso in bocca, ilha mostrato i sintomi da avvelenamento. Nel terreno, infatti, era stato eseguito un i ntervento di derattizzazione con una ditta specializzata che era ...Una vicenda terrificante che arriva dritta dritta da Lodi, in Lombardia : un bambino di solianni è rimasto avvelenato in seguito ad aver ingerito del topicida.

Un bimbo di 2 anni è venuto a contatto con del veleno per topi mentre stava giocando nel giardino dove vive con i suoi genitori. Dopo aver mostrato sintomi da avvelenamento, è stato soccorso e traspor ...