Bimba in ospedale con vomito e mal di pancia | voleva cioccolato e invece ha mangiato hashish

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Una bambina di 10 anni ha accusato un malore dopo aver ingeritoche aveva scambiato per. E’ successo a Mondragone, nel Casertano. Laha trovato sul tavolo della cucina di casa un barattolino in plastica, normalmente destinato a contenere, e ne ha subitoil contenuto . La mattina seguente ha accusatoe forti dolori addominali, apparentemente inspiegabili....

La piccola è stata immediatamente medicata dai sanitari del 118 e poi condotta in, ma è fuori pericolo, mentre il padre è stato denunciato. TI POTREBBE INTERESSAREIl papà della, cui apparteneva la droga, è stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai ... La piccola è stata immediatamente medicata dai sanitari del 118 e poi condotta in, ma è ...... il personale sanitario anche della Croce rossa locale, con il supporto dell'elicottero di Trentino Emergenza che ha quindi trasferito laall'Santa Chiara di Trento. Qui, in sala ...

La bimba ha trovato sul tavolo della cucina di casa un barattolino in plastica, normalmente destinato a contenere cioccolato, e ne ha subito mangiato il contenuto.