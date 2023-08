Biasin | «Inter-Samardzic | gli ultimi dettagli senza fretta Sarà…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Negligiorni di mercato l’ha lavorato e si è portata avanti in tre trattative, tra cui quella con l’Udinese per Lazar. Fabriziosu Twitter tranquillizza i tifosi. AFFARE – Il centrocampo dell’è già completo, ma Piero Ausilio e Giuseppe Marotta hanno voluto il salto di qualità. Lazarera il desiderio più grande e sta per venire esaudito. Fabriziolo conferma: «: si lavora aglialcuna. Il nazionale serbo sarà nerazzurro».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...