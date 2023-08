Berlusconi | spunta la dedica d’amore di Marta Fascina su Whatsapp | “Per raggiungerti ci vorrebbero le ali | mi manchi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) “Percile ali, perché tu amore mio sei molto in alto“.rompe il silenzio a più di un mese dalla morte di Silviopubblicando unaper il Cavaliere sul proprio stato di. Un messaggio in ricordo dell’ex leader politico al quale era legata dal 2020 e a cui è stata sempre vicino durante il ricovero che ha poi portato alla morte di. A rendere pubbliche le parole dici ha pensato un utente di TikTok che ha riportato il messaggio integrale: “Percile ali perché tu, amore mio, sei molto in alto, in un cielo azzurro dove c’è pace e amore, fiori che crescono ovunque. Allungo la ...