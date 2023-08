Benevento | Meccariello | “Vogliamo tornare in Serie B al più presto”

... quando la fascia non ha avuto padroni , girovagando di braccio in braccio per tutto l'arco dell'annata tra coloro che da più tempo giocavano nelha da parte sua l'esperienza (.... (f.s.) Vocazione da attaccante, attitudini da difensore. Pochi sanno che Biagionelle squadre govanili di Real Airola e Alba Sannio sognava di emulare Ronaldo il Fenomeno e non ...Un passo alla volta per ilche prosegue il suo ritiro nella Capitale al Mancini Park Hotel. Dopo l'arrivo del difensore sannita Biagioil direttore tecnico Marcello Carli sta puntando a nuovi rinforzi, ...

Benevento, ufficiale: Meccariello è giallorosso ItaSportPress

Intervistato da OttoChannel, queste le prime parole di Biagio Meccariello in maglia Benevento. “Non è stata una stagione facile per me. La mia squadra, la Spal, è ...Il difensore ha parlato della trattativa, lunga ed estenuante, che lo ha portato a vestire la maglia dei sanniti ...