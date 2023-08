Benevento Libri scolastici | dal 7 agosto al via le domande

(Di mercoledì 2 agosto 2023)scolatici: dal setteal 10 novembre sarà possibile presentare la domanda per il contributo. ll consigliere delegato all’Istruzione pubblica e privata e ai Servizi, Francesco Farese, rende noto che dal 7al 10 novembre 2023 sarà possibile presentare la domanda per ricevere il contributo per l’acquisto deidi testo. A renderlo noto una comunicazione di Palazzo Mosti Beneficiari del contributo saranno gli alunni che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune diper l’anno scolastico 2023/2024. Il genitore (o chi eventualmente esercita la potestà genitoriale) o l’alunno maggiorenne, in possesso dello SPID, ...

...per ricevere il contributo per l'acquisto deidi testo. Beneficiari del contributo saranno gli alunni che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune diper l'...... soprattutto in vista del carodi settembre, che spinge alcune famiglie a rinunciare alla ...come cittadini attivi per dare un nostro contributo ai servizi sociali del comune diperché ...Il regista sarà presente alla proiezione di un suo film al Multisala Gaveli di. - ... Attesa la sezione Aperitivi Cine - letterari dedicati alla presentazione dilegati al cinema o ...Libri scolastici, dal 7 agosto al via le domande per il contributo. ll consigliere delegato all’Istruzione pubblica e privata e ai Servizi scolastici, Francesco Farese, ...I conducenti beneventani sono i secondi più multati della Campania. Lo rivela l’analisi congiunta Facile.it-Assicurazione.it realizzata esaminando i rendiconti ...