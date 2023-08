Bene il Governo con gli ultimi provvedimenti sull' energia

Leggi su ilpiacenza

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Sono in vigore dal 28 luglio le nuove misure in favore di famiglie e imprese. È stata pubblicata infatti nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2023, n. 174, la Legge 26 luglio 2023, n. 95, recante 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per ...