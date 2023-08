Batman Begins | lo screen test di CIllain Murphy diventa virale grazie a Oppenheimer

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il provino di Cillianperè riemerso in rete,ndoal ruolo da protagonista dell'attore indi Christopher Nolan.. Lodi Cillianperdi Christopher Nolan è riemerso in rete dopo l'uscita nei cinema americani di, ultimo lavoro di Nolan che vede protagonista proprio l'attore irlandese. Il provino è stato originariamente pubblicato come parte di una featurette più lunga e mostra Cilliansia in costume, nei panni del Cavaliere Oscuro, mentre interroga uno degli uomini di Carmine Falcone, sia nei panni di Bruce Wayne durante una scena con Rachel Dawes ...

Un risultato - segnala Variety - che gli consente di battere già gli incassi dei due precedenti film di Nolan, Tenet del 2020 (365 milioni di dollari) e (373 milioni di dollari). ...Già meglio di "Tenet" ($365 milioni) e "" ($373 milioni). Per un biopic di 3 ore, un miracolo. Il miracolo dell'ormai celeberrimo Barbenheimer.

Batman Begins: lo screen test di CIllain Murphy diventa virale grazie ... Movieplayer

