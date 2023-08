Basket | Givova Scafati Accordo biennale con Alessandro Gentile

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il cestista campano: "Contento di tornare nella massima serie". SALERNO - "Laè orgogliosa di annunciare la stipula di uncon il cestista italiano, che quindi indosserà la casacca gialloblù per i prossimi due campionati". Questa la nota odierna del

... dicembre avanza con un calendario altrettanto ricco che prevede anche due turni, fissati di sabato, durante le feste natalizie: il mese inizia con la gara contro laScafati(ritorno il ...... invece, e' programmato il primo derby della stagione quello d'andata al PalaMangano, conScafati - Gevi Napoli. Questo il commento al calendario dell'a.d. del NapoliAlessandro Dalla ......Armani Milano si parte con una sfida casalinga al Mediolanum Forum contro la NutriBullet Trevisomentre la Virtus Segafredo Bologna esordirà in trasferta contro laScafati. Le ...

Basket College Novara: Givova nuovo sponsor tecnico Tuttosport

Dopo l'ultima parentesi a Udine, in A2, la lunga carriera di Alessandro Gentile trova un nuovo capitolo, questa volta in Serie A - un ritorno - con la maglia della Givova Scafati. La guardia-ala di M ...Chiude con il botto il mercato la Givova Scafati. Accordo biennale con Alessandro Gentile, che quindi indosserà la casacca gialloblù per i prossimi due campionati. Figlio di Ferdinando e fratello di ...