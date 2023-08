Basket femminile | Europei Under 20 | l’Italia domina con Montenegro e vola ai quarti di finale

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Prosegue l’avventura delagli20 diin corso di svolgimento in Lituania. Le azzurrine hanno conquistato l’accesso aididella manifestazione continentale, superando ilcon un perentorio 79-64, maturato soprattutto in uno straordinario terzo quarto. La miglior marcatrice dell’incontro perè stata Sara Ronchi con 21 punti (perfetta dalla lunetta con 11/11), ma anche Eleonora Villa ha dato il suo contributo con 20 punti. Partita solidissima per Matilde Villa, che ha messo a referto 9 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Anon sono bastati i 17 punti di Marija Lekovic. Dopo un primo quarto di grande equilibrio (Italia avanti di un punto), le ...

... da parte loro, sono sicura faranno di tutto per far rinascere l'interesse dei lucchesi nel, che tante soddisfazioni ci ha regalato'. Ogni riferimento a quanto è successo poco tempo ...... vela, arrampicata, canottaggio e canoa, atletica leggera,: ci sono in palio tante carte olimpiche. E poi abbiamo presentato il doppio Europeo di pallavolo, maschile e, organizzato ...Tante società per un solo impianto Oltre al Santa Lucia, il PalaTiziano può interessare anche realtà come la Roma Volley A1, Oxygen RomaA1, Luiss SportA2 ...

Serie A1 femminile, la Oxygen Roma annuncia il nuovo tecnico RomaToday

Nell’unione di logo e naming, Derthona Basket e Castelnuovo Scrivia manterranno, per gli appassionati, una propria identità: la prima squadra maschile sarà ancora conosciuta come “i Leoni”, mentre la ...Le prime parole del Coach: "La sfida posta da questo progetto in una grande città come Roma era troppo affascinante per non essere accettata" ...